https://news.day.az/politics/1370810.html Закир Гасанов встретился с главой генштаба Турции
Закир Гасанов встретился с главой генштаба Турции
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Стамбуле для участия в Международной оборонной выставке IDEF-2021, встретился с начальником генерального штаба ВС Турции генералом армии Яшаром Гюлером.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития двустороннего военно-технического сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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