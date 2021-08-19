Пашинян тормозит процесс делимитации и демаркации границ

Темпы восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана идут довольно быстрыми темпами. Во время визита в Агдам в апреле я наблюдал собственными глазами за ремонтом железной дороги, за строительством новых зданий. Это наглядный признак стремительного прогресса по восстановлению освобожденных от армянской оккупации территорий. Строительство тоннеля на Муровдаге на автомобильной дороге Тоганалы-Кяльбаджар, открытие 110/35/10-киловольтной подстанции "Кяльбаджар", строительство тоннеля протяженностью 3,4 километра, который будет построен на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин, а также строительство Лачинского международного аэропорта является важными инфраструктурными проектами, стоящими перед Азербайджаном.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

По его словам, главной проблемой всё ещё остаётся наличие противотанковых и противопехотных мин, которых еще нужно обнаружить и обезвредить.

"Для возвращения и безопасного перемещения населения на освобожденные территории потребуется несколько лет. Следующий этап - масштабные инвестиции в жилищное строительство, ресторанный бизнес и др. сферы деятельности. Важную роль играет создание промышленных зон, что позволит обеспечить открытие новых рабочих мест и увеличить благосостояние граждан. Организованные промышленные зоны впоследствии можно будет объединить вместе. Тем самым будут созданы кластеры отраслей. Но для этого тоже нужно время", - пояснил он.

Как отметил бывший посол США в Азербайджане, между Арменией и Азербайджаном застопорился процесс делимитации и демаркации границ.

"На армяно-азербайджанской границе регуляно происходят столкновения между вооружёнными силами двух стран. На мой взгляд премьер-министр Армении Никол Пашинян согласен с необходимостью уточнения и согласования границ для снижения напряженности. Но в Армении есть люди, особенно среди политической оппозиции в Ереване, которые не хотят деэскалации ситуации и настроены отрицательно к трёхсторонним договорённостям от 10 ноября. Поэтому они ставят палки в колёса в общий процесс урегулирования.

На последних парламентских выборах Пашинян получил большинство голосов. Это говорит о том, что армянское население, в целом, устало от продолжающегося конфликта. Однако в армянском обществе всё ещё остаются радикальные настроенные националисты, которые потирают руки от обострения ситуации на границе", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов