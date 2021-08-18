https://news.day.az/politics/1370842.html Послы Израиля и Марокко в Азербайджане провели встречу
Послы Израиля и Марокко в Азербайджане провели встречу
Послы Израиля и Марокко в Азербайджане провели встречу.
Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил посол Израиля Джордж Дик.
"Соглашение о нормализации между Израилем и Марокко является большим шагом к миру. Сегодня я встретился с моим другом, послом Марокко Адилем Эмбаршем. Мы обсудили историю, культуру и будущее региона на арабском языке", - сказал израильский дипломат.
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