Послы Израиля и Марокко в Азербайджане провели встречу.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил посол Израиля Джордж Дик.

"Соглашение о нормализации между Израилем и Марокко является большим шагом к миру. Сегодня я встретился с моим другом, послом Марокко Адилем Эмбаршем. Мы обсудили историю, культуру и будущее региона на арабском языке", - сказал израильский дипломат.