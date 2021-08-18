Азербайджан успешно выполняет свою миссию в Карабахе и Восточном Зангезуре

Азербайджан успешно выполняет свою миссию по экономическому развитию Карабаха и Восточного Зангезура в несколько этапов.

Об этом сказал Trend эксперт-экономист Халид Керимли. По его словам, обеспечение безопасности и формирование первоначальной инфраструктуры в регионе создает прочную основу для последующих этапов, передает Day.Az.

"Первый этап - обеспечение безопасности и очистка территории от мин. Это важный аспект для безопасного передвижения транспортных средств и техники. Второй - создание за счет государственных инвестиций инфраструктуры, которая сможет сформировать благоприятные условия для иностранных инвесторов. В настоящее время активно ведется строительство дорог, тоннелей, аэропортов, создается энергетическая инфраструктура на основе альтернативной энергетики, налаживаются коммуникации. На третьем этапе планируется окончательное заселение, возвращение вынужденных переселенцев, создание новых рабочих мест, вложение частных инвестиций в регион.

Восточный Зангезур богат месторождениями полезных ископаемых. Также здесь есть перспективы для развития многих сфер сельского хозяйства, в том числе земледелия, животноводства, табаководства, пчеловодства и других отраслей, имеются большие возможности для развития туризма. На первых двух этапах основная нагрузка падает на государство, но на последующих этапах развитие региона будет зависеть и от деятельности общества и частного сектора. В связи с этим успешная и быстрая реализация первых двух этапов создаст прочную основу для последующих шагов. Наблюдения показывают, что работы ведутся в очень быстром темпе. Таким образом, государство успешно выполняет свою миссию в Карабахе и Восточном Зангезуре", - сказал Халид Керимли.