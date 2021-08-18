Обсуждены возможности сотрудничества между парламентами Азербайджана и ряда зарубежных стран

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова встретилась с новоназначенными послами Азербайджана в ряде стран: Хазаром Фархадовым (Пакистан), Эльнуром Султановым (Латвия), Ровшаном Садыгбейли (Австрия), Вагифом Садыговым (Бельгия), Рашадом Мамедовым (Турция) и Анаром Магеррамовым (Эстония). Спикер также провела встречи с послом Азербайджана в Польше Наргиз Гурбановой, руководителем постоянного представительства страны при ЕС Фахреддином Исмаиловым, послом в Корее Рамзи Теймуровым и послом в Молдове Гудси Османовым.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе встреч спикер парламента подчеркнула важность эффективного использования парламентской дипломатии в мерах, принимаемых для продвижения истины об Азербайджане, защиты наших государственных интересов и укрепления международных отношений. Сахиба Гафарова особо подчеркнула значимость содействия реализации совместных инициатив по дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества между Милли Меджлисом и законодательными органами соответствующих стран, обмену опытом в сфере законотворчества и укреплению сотрудничества с международными парламентскими организациями.

На встречах была затронута важность информирования международных организаций, госструктур и представителей общественности соответствующих стран о новых реалиях, возникших после блистательной победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Было обсуждено текущее состояние и перспективы сотрудничества между парламентом Азербайджана и законодательными органами зарубежных стран, в которых работают послы.