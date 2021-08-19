https://news.day.az/politics/1370980.html Михаил Гусман об Эндрю Куомо - губернаторе штата Нью-Йорк в эфире "Эха Москвы" - ВИДЕО
Михаил Гусман об Эндрю Куомо - губернаторе штата Нью-Йорк в эфире "Эха Москвы" - ВИДЕО
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".
Передача была посвящена теме личности Эндрю Куомо - губернатора штата Нью-Йорк.
Day.Az представляет вниманию видеозапись передачи.
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