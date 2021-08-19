Михаил Гусман об Эндрю Куомо - губернаторе штата Нью-Йорк в эфире "Эха Москвы"

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".

Передача была посвящена теме личности Эндрю Куомо - губернатора штата Нью-Йорк.

Day.Az представляет вниманию видеозапись передачи.