Для армян в Карабахе мы – источник дохода

Телеграм-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL, опубликовал рассказ российского военнослужащего из миротворческого контингента, временно размещенного на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az, в нем он рассказывает о перипетиях несения службы в зоне временной ответственности МС в Карабахе, об отношении к ним армян и своем видении сложившейся после Победы Азербайджана ситуации. Думаем, что некоторые моменты в этом рассказе будут интересны и нашим читателям.

"Я здесь вторая смена, то есть, менял тех, кто зашёл в Карабах в ноябре 2020. Армения была на грани проигрыша. Вообще, вся эта возня - один большой армянский крах. Азербайджан готовился к этому реваншу, и готовился конкретно.

Наш контингент был выброшен фактически в голое поле. Это сейчас созданы отличные условия для существования, а тогда жили, где получится. Местные армяне поначалу даже денег не брали. Сейчас все поменялось. Отношение к нам такое, типа, где вы были раньше, и защищайте нас.

Положение противоборствующих сторон сейчас такое: азербайджанцы ведут себя уверено на правах победителей. Армяне не могут смириться с проигрышем и всячески пытаются показать свою значимость, хотя и яйца выеденного не стоят.

Например, вот сейчас (на момент написания этого текста собеседником) на севере Гехаркуникской области опять движуха. Около 5-ти утра в районе Йухары-Шоржа перестрелка между постами. Армяне заявили про потерянный пост. Что касается ещё одной перестрелки, которой по версии нашего МО не было: около 03:30 началась заваруха. Армяне оставили один свой пост с одним офицером и тремя солдатами (или двумя). Потом началась конкретная перестрелка с использованием танков, СПГ, миномётов. Причём всё это использовала только армянская сторона. К 10:00 всё прекратилось. Проанализировав случившееся, можно сказать, что на лицо провокация со стороны армянской армии. Как итог: у армян 3-е 200, 4-е 300", - рассказал миротворец.

Далее он коснулся темы досмотра машин и документов лиц, передвигающихся в зоне временной ответственности российских миротворцев. По его словам, досмотр машин иногда сюрпризы приносит.

"Очень много оружия осталось после окончания конфликта. Периодически изымаем у местных армян. С коноплей недавно одного задержали. Тип целый багажник накосил. Вот его морпехи и приняли. А один раз задержали машину, в которой труп 80-летней старушки везли. Она умерла и родственник вёз её в соседнее село хоронить", - пишет российский военнослужащий.

Миротворец также признался, что такого количества минных полей, как в Карабахе, он ещё нигде не встречал: "Причём армяне так спешно отступали, что на многие поля даже формуляры не оформлены. Вот и катается рота гуманитарного разминирования каждый день на очистку местности. Кстати, на одной из очисток Урал наехал на СВУ. Как итог, водитель и старший машины отправлены в Россию с травмами средней тяжести. Оба целы, но тут их не оставили.

"Про местных могу сказать одно - они армяне... Мы очень хороший источник дохода. Уровень жизни низкий, с учетом денежного довольствия и командировочных (17 долларов в сутки) военные могут себе позволить многое. Местные этим и пользуются, в местах, где выставлены посты, сразу же открылись магазины. Есть и такие, кто считает, что мы их предали, потому что не ввязались в войну на стороне Армении".

Отметим, что рассказ миротворца вызвал бурные обсуждения в ТГ-канале. Причем, мнения разделились - одни пользователи считают, что Россия должна всегда спасать Армению, другие же уверены, что Армения заварила кашу и должна сама ее расхлебывать.

Вот лишь некоторые комментарии читателей:

"Зато в Армении потихоньку нарастает недовольство, и миротворческим контингентом недовольны как некоторые обыватели, так и в правительственных кругах. Уже не раз слышал, что задача нового правительства - российский миротворческий контингент убрать оттуда, пусть типа французы заходят".

"Предательством было бы, если бы не вмешались в случае оккупации территорий Армении другой страной, а тут Армения оккупировала территории Азербайджана и не хотела возвращать их мирным путем. Русский солдат должен погибать, помогая Армении в оккупации чужой территории? Все, кто называют это предательством, не от мира сего".

"Не только армяне... я и мои сослуживцы тоже были против ввода миротворцев, ничем хорошим эта забота о братьях своих меньших не закончится. Рано или поздно это закончится столкновением с Азербайджаном, братья меньшие те еще интриганы, так что и к гадалке не ходи".