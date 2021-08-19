Азербайджанским миротворцам в Афганистане ничего не угрожает

Афганистан всегда был одной из самых сложных стран в мире. Движение Талибан много лет стремилось к власти и обрело контроль над страной в 1996 году. После терактов 11 сентября 2001 года США начали контртеррористическую операцию против талибов. Впоследствии талибам пришлось отступить. Однако спустя 25 лет группировке вновь удалось установить контроль над большей частью Афганистана и талибы на сегодняшний день являются по сути единственной властью в стране.

Об этом Day.Az сказал военный эксперт Адалят Вердиев.

Как напомнил наш собеседник, Советский Союз, а через некоторое время Запад во главе с США пытались предпринимать меры для защиты демократии в Афганистане.

"В результате у власти в Афганистане сегодня находятся талибы. Считаю, что развитие страны будет идти в соответствии с менталитетом и местными традициями. Когда речь заходит о движении Талибан, у людей по понятным причинам формируется негативный образ. Однако недавние события демонстрируют, что внушительная часть афганцев поддерживает талибов. Считаю, что талибы не смогли бы прийти к власти без помощи афганского народа. Остаётся только пожелать успехов афганскому народу, который наконец-то получил шанс на мирную жизнь", - заявил он.

Военный эксперт также коснулся миротворческих подразделений азербайджанской армии в Афганистане.

"Представители Азербайджана всегда выделялись и были примером для других миротворческих сил. Сейчас для наших миротворческих сил нет никакой угрозы, налажены отношения с новым правительством Афганистана. Считаю, что безопасность наших миротворцев стоит во главе угла. Этот вопрос находится в центре внимания правительства Азербайджана", - подытожил Адалят Вердиев.

Абдул Керимханов