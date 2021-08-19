Михаил Гусман: Президент Ильхам Алиев - один из самых успешных и высокоэффективных международных лидеров

В Баку много тысяч русских, в сотнях школ обучение ведется на русском языке. Практически во всех ВУЗах есть факультеты с обучением на русском языке, успешно работает Славянский университет, а Бакинскому русскому драматическому театру более 100 лет. Не проходит и дня, чтобы на одной из концертных площадок города не выступал бы кто-то из известных российских артистов. Здесь не могу не сказать о том влиянии, которое исторически оказала русская культура на современную культуру Азербайджана. Взять, к примеру, симфоническую музыку. Всемирно известный классик азербайджанской музыки Кара Караев был учеником великого Дмитрия Шостаковича. А Бакинская консерватория, 100-летие которой будет отмечаться осенью этого года, создавали выдающиеся профессора Московской и Санкт-Петербургской консерваторий.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Sobеsednik.ru сказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

По его словам, Азербайджан относится к числу стран с наиболее быстро растущей и эффективной экономикой.

"Конечно, пандемия, как и во всем мире негативно сказалась на экономике страны. Но, насколько я могу судить, руководство страны, экономический блок правительства принимают решительные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть последствия пандемии, значительно улучшить экономическую ситуацию. При этом, особое место занимают планы по восстановлению и развитию Карабахского региона", - отметил он.

Как подчеркнул Михаил Гусман, у азербайджанского народа была такая вера и благодарность, безграничное доверие к Президенту Гейдару Алиеву, что, когда он поддержал Ильхама Алиева, прошедшего к тому времени уже достаточно большую школу жизни, в качестве своего преемника, люди на выборах с этим согласились.

"Все последующие годы подтвердили, что Национальный лидер Азербайджана не ошибся. Сегодня, на мой взгляд, Президент Ильхам Алиев - один из самых успешных и высокоэффективных международных лидеров, пользующийся большой популярностью в своей стране, уверенно ведущий Азербайджан по пути современного развития", - заявил Михаил Гусман.