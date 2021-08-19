Турецкая медсестра рассказала о радости встречи с азербайджанскими солдатами в Кабуле - ВИДЕО

20 летняя медсестра из Турции рассказала в студии национального телеканала TGRT Haber о пережившем во время нахождения в Кабуле и поведала о встрече с азербайджанскими солдатами.

"Я счастлива, что смогла вернуться в Турцию. До сих пор переживаю шок от того, что увидела в Кабуле. К счастью я встретила азербайджанских и турецких солдат. Не могу передать словами ту радость, которая охватила меня в тот момент. Я никогда прежде так не чувствовала себя в безопасности, как в тот раз. Тот хаос, который находился у меня в голове за 5 минут до этой встречи, моментально исчез, будто его и не было. Всё прошло, я в полной безопасности", - рассказала молодая девушка не скрывая эмоций.

Представляем вашему вниманию трогательные кадры передачи: