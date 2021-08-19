Лавров и министр иностранных дел Венгрии обсудят ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 августа совершит визит в Венгрию.

Как передает Day.Az, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Он отметил, что С.Лавров встретится с венгерским коллегой.

По словам Захаровой, на встрече будут обсуждаться двусторонние отношения, а также вопросы международной повестки дня, в том числе ситуация в Украине и Карабахе.