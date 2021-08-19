https://news.day.az/politics/1371163.html Лавров и министр иностранных дел Венгрии обсудят ситуацию в Карабахе
Лавров и министр иностранных дел Венгрии обсудят ситуацию в Карабахе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 августа совершит визит в Венгрию.
Как передает Day.Az, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Он отметил, что С.Лавров встретится с венгерским коллегой.
По словам Захаровой, на встрече будут обсуждаться двусторонние отношения, а также вопросы международной повестки дня, в том числе ситуация в Украине и Карабахе.
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