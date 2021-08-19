https://news.day.az/politics/1371215.html Россия выступает за комплексное оздоровление азербайджано-армянских отношений - заявление МИД
Россия выступает за комплексное оздоровление азербайджано-армянских отношений - заявление МИД
"Ситуация на Южном Кавказе всегда в центре внимания России. Несомненно, реализация трехстороннего соглашения от 9 ноября лидеров России, Азербайджана и Армении является безусловным приоритетом".
Как передает Day.Az, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что контакты Баку и Еревана на высоком уровнях продолжаются на регулярной основе.
M.Захарова подчеркнула, что Россия выступает за комплексное оздоровление армяно-азербайджанских отношений.
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