Россия выступает за комплексное оздоровление азербайджано-армянских отношений

"Ситуация на Южном Кавказе всегда в центре внимания России. Несомненно, реализация трехстороннего соглашения от 9 ноября лидеров России, Азербайджана и Армении является безусловным приоритетом".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что контакты Баку и Еревана на высоком уровнях продолжаются на регулярной основе.

M.Захарова подчеркнула, что Россия выступает за комплексное оздоровление армяно-азербайджанских отношений.