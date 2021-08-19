Россия призывает Азербайджан и Армению к скорейшему началу переговоров по делимитации границ

Долгосрочным решением является запуск переговоров по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Мы по-прежнему исходим из того, что долгосрочным решением является запуск переговоров по делимитации границы с ее последующей демаркацией. Мы готовы оказывать этому процессу необходимое консультативное содействие", - отметила она.

Касаясь возобновления работы трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении, Захарова отметила, что сторонам удалось вернуться к практическому обсуждению подходов к разблокировке хозяйственных и транспортных связей на Южном Кавказе: "С нашей точки зрения это призвано способствовать раскрытию значительного экономического потенциала этого региона".