https://news.day.az/politics/1371282.html В Джебраильском районе обнаружены останки еще трех армянских военнослужащих
В Джебраильском районе обнаружены останки еще трех армянских военнослужащих
В освобожденном от оккупации Джебраильском районе обнаружены останки еще трех армянских военнослужащих, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Личности военнослужащих будут установлены после судебно-медицинской экспертизы в Армении.
Таким образом, в ходе поисковых операций на освобожденных от оккупации территориях обнаружены тела или останки 1645 армянских военнослужащих.
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