Армения прибегает к провокациям лишь бы не подписывать мирный договор с Азербайджаном

Руководство Армении путём эскалации ситуации на границе с Азербайджаном добивается прежде всего поддержание градуса нестабильности для того, чтобы обвинять во всём происходящем Азербайджан. Спекулянты на этой теме пытаются добиться от ОДКБ, России и других стран каких-либо преференций и поддержки курсу Еревана. При этом Армения понимает, что втягиваться в большую войну с Азербайджаном бессмысленно и опасно. Поэтому выбирается тактика мелких провокаций для того, чтобы искусственно поддерживать уровень напряжённости на линии соприкосновения. Эта задача решается практически на протяжении последних нескольких месяцев.

Об этом в интервью Day.Az сказал известный российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Что касается обстрелов Кяльбаджара со стороны ВС Армении в момент визита Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Кяльбаджарский и Лачинский районы, безусловно это тоже осознанная военно-политическая провокация для того, чтобы показать, что у Армении снова прорезались зубы и она готова при необходимости к каким-то военным стычкам, конфликтам. В этом плане это продолжение той же политики, которая была свойственна курсу официального Еревана на протяжении последних десятилетий", - отметил военный эксперт.

Как подчеркнул российский политолог, главная цель и задача, которую решает сегодня армянское руководство, это попытаться легитимизировать остатки сепаратистского образования под названием "нкр", пока что остающиеся на территории карабахского региона Азербайджана.

"Это делается для того, чтобы попытаться разыграть карту, связанную если не с признанием международного сообщества, то хотя бы с паспортизацией иностранными паспортами карабахских армян. Это главная задача, которую решает сегодня глобальное армянское лобби и армянство в той игре, которая идёт и продолжается несмотря на военно-политический крах и разгром Армении во Второй карабахской войне", - пояснил он.

По его словам, Армения не желает установления точной линии границ, поэтому всегда можно сослаться на то, что демаркация границ не происходит по вине якобы враждебного поведения Азербайджана.

"Постоянные военные провокации, в которых Армения обвиняет исключительно и только Азербайджан, это попытка провести ревизию тех обязательств, которые Армения взяла на себя, подписав трёхсторонее Заявление в ноябре прошлого года. Это отказ от вывода незаконных армянских вооружённых формирований с территории карабахского региона Азербайджана, из той зоны, которую сегодня контролируют российские миротворцы. Это срыв разблокировки транспортных магистралей, то есть срыв Зангезурского транспортного коридора. Наконец, это отказ от точной линии границы, то есть срыв процесса чёткого установления линии границы. Всё это Армения делает для того, чтобы попытаться военно-политическими провокациями и дипломатическими мерами ещё раз легитимизировать остатки незаконного сепаратистского образования даже в тех тяжёлых условиях, которых она оказалась", - считает главред.

Российский политолог далее отметил, что Армения не хочет подписывать мирный договор с Азербайджаном.

"Президент Ильхам Алиев неоднократно предлагал Армении подписать мирный договор, тем самым решить проблему безопасности, а также признать территориальную целостность двух стран. Армения категорически не желает этого делать. Потому что в этом случае у неё будут связаны руки для каких-либо попыток удержать часть карабахского региона Азербайджана в зоне своего контроля и влияния. Именно этим и объясняется вся та политика, тактика действий, которую мы видим со стороны армянских властей на протяжении последних месяцев", - подытожил Игорь Коротченко.

Абдул Керимханов