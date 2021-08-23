Стиль управления Президента Ильхама Алиева вызывает восхищение в демократическом мире

Процесс восстановления и реконструкции Кяльбаджарского и Лачинского районов впечатляет. Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева привержены делу укрепления национальной экономики Азербайджана и постоянного обеспечения территориального суверенитета и целостности страны. Руководство Азербайджана в лице Президента Ильхама Алиева, его стиль государственного управления вызывает восхищение в демократическом мире, в том числе и Северной Америке.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

Наш собеседник отметил большое стратегическое значение освобождённых от армянской оккупации Кяльбаджарского и Лачинского районов для Азербайджана.

"В течение нескольких месяцев на территории этих двух районов будут устранены последствия армянской оккупации, после чего они будут играть значимую роль в региональной экономике и инфраструктурных коридорах на Кавказе. Впечатляет результативность и эффективность правительства Азербайджана при реализации инфраструктурных проектов, в частности, строительства Лачинского аэропорта", - заявил он.

В то же время наш собеседник резко осудил регулярные провокации армянских вооружённых сил в направлении Лачинского района, Истису Кяльбаджарского и Лачинского района а также окрестностей города Шуша.

"Арменией руководит мошенническое, автократическое правительство, которое проводит агрессивную внешнюю политику и поощряет коррупцию на высшем уровне. Правительство Армении должно сосредоточиться на национальном экономическом развитии, вместо того, чтобы наносить ещё больший ущерб региональной безопасности", - отметил американский эксперт.

По его словам, Армения не желает способствовать установлению мира на Кавказе.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян не заинтересован ни в повышении уровня национального сельскохозяйственного производства, ни в улучшении дорожной инфраструктуры своей страны. Инициируемые Арменией вооруженные столкновения на границе представляют собой проблему не только для Азербайджана, но и других стран, заинтересованных в мире - Грузии, Турции и даже Европейскому Союзу", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов