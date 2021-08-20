https://news.day.az/politics/1371530.html Азербайджанские артиллеристы отправились в Казахстан для участия в конкурсе - ФОТО
Азербайджанские артиллеристы отправились в Казахстан для участия в конкурсе - ФОТО
Азербайджанские артиллеристы отправились в Казахстан для участия в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который пройдет в рамках "Армейских международных игр - 2021".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, в городе Алматы (Казахстан) для нашей команды был проведен брифинг в целях ознакомления с правилами и условиями конкурса.
В конкурсе примет участие группа артиллеристов азербайджанской армии в составе 22 человек.
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