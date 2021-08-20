Азербайджанские артиллеристы отправились в Казахстан для участия в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который пройдет в рамках "Армейских международных игр - 2021".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, в городе Алматы (Казахстан) для нашей команды был проведен брифинг в целях ознакомления с правилами и условиями конкурса.

В конкурсе примет участие группа артиллеристов азербайджанской армии в составе 22 человек.