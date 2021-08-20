Как проходят занятия в минометных подразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана - ФОТО - ВИДЕО
Проводятся занятия в минометных подразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, в ходе занятий повышается профессиональная подготовка минометных расчетов и совершенствуются их боевые навыки.
Личный состав получает общую информацию о назначении и тактико-технических характеристиках минометов разного калибра, обучается прицеливанию, заряжанию, ведению огня, приведению минометов в боевое и походное положение, а также занятию огневых позиций и командно-наблюдательных пунктов.
В ходе занятий особое внимание уделяется выполнению обязанностей и повышению практических навыков по профессиональной подготовке. Расчеты выполняют задачи по плановому и внеплановому ведению огня.
Занятия по боевой подготовке минометчиков продолжаются согласно плану.
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