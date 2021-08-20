ЕС готов оказать помощь в делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

Евросоюз готов оказать содействие в делимитации границы между Азербайджаном и Арменией,

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в представительстве ЕС в Азербайджане.

Как сообщили в ЕС, организация приветствовала прекращение боевых действий после подписания трехстороннего заявления между Россией, Азербайджаном и Арменией 10 ноября 2020 года.

"ЕС призывает стороны строго соблюдать договоренности о прекращении огня и предотвращать дальнейшие человеческие жертвы. ЕС решительно выступает против использования силы как средства разрешения спорных вопросов. Организация призвала к немедленной деэскалации на международной границе между Арменией и Азербайджаном, сдержанности и запуску процесса делимитации и демаркации. ЕС готов оказать помощь в делимитации границ", - заявили в делегации ЕС.