https://news.day.az/politics/1371627.html Азербайджанские миротворцы спасают малолетнего ребенка в Кабуле - ВИДЕО
Азербайджанские миротворцы спасают малолетнего ребенка в Кабуле - ВИДЕО
Азербайджанские миротворцы спасают малолетнего ребенка в Кабуле.
Как передает Day.Az, кадры спасения ребенка были распространены в Сети.
Напомним, что азербайджанские миротворцы в составе 120 человек совместно с силами Турции продолжают выполнять служебные обязанности для обеспечения безопасности международного аэропорта Кабула в Афганистане.
Подчеркнем, что служба азербайджанских миротворцев в Афганистане - очередное доказательство приверженности Азербайджана глобальной безопасности
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