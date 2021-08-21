Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска участников «Морских курсов командо»

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководители министерства приняли участие в церемонии выпуска участников "Морских курсов командо", сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны.

На церемонии, прошедшей в воинской части ВМС, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступая на мероприятии, министр особо отметил мужество военнослужащих азербайджанской армии, в том числе "Морских курсов командо", проявленное во время Отечественной войны, сообщил, что их героизм высоко оценен Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Гасанов также поблагодарил турецких офицеров и личный состав ВМС Азербайджана за организацию и проведение на высоком уровне курса, в котором участвовали и профессиональные инструкторы из Турции.

По его словам, проведение подобных курсов, вносящих большой вклад в дальнейшее повышение профессионализма военнослужащих азербайджанской армии, будет продолжено.

Отличившиеся на курсе военнослужащие и инструкторы были награждены почетными грамотами и ценными подарками.

По завершении церемонии были продемонстрированы оружие и другие военные средства, находящиеся на вооружении "Морских курсов командо".

Затем на учебном полигоне воинской части были продемонстрированы образцовые выступления спецназовцев. Министр дал соответствующие указания по более качественному выполнению заданий.