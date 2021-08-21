Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска участников «Морских курсов командо» - ФОТО - ВИДЕО
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководители министерства приняли участие в церемонии выпуска участников "Морских курсов командо", сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны.
На церемонии, прошедшей в воинской части ВМС, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.
Выступая на мероприятии, министр особо отметил мужество военнослужащих азербайджанской армии, в том числе "Морских курсов командо", проявленное во время Отечественной войны, сообщил, что их героизм высоко оценен Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.
Гасанов также поблагодарил турецких офицеров и личный состав ВМС Азербайджана за организацию и проведение на высоком уровне курса, в котором участвовали и профессиональные инструкторы из Турции.
По его словам, проведение подобных курсов, вносящих большой вклад в дальнейшее повышение профессионализма военнослужащих азербайджанской армии, будет продолжено.
Отличившиеся на курсе военнослужащие и инструкторы были награждены почетными грамотами и ценными подарками.
По завершении церемонии были продемонстрированы оружие и другие военные средства, находящиеся на вооружении "Морских курсов командо".
Затем на учебном полигоне воинской части были продемонстрированы образцовые выступления спецназовцев. Министр дал соответствующие указания по более качественному выполнению заданий.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре