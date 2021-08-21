Армянского прихвостня Владимира Соловьева обозвали ссы... и пригрозили кармическим бумерангом

Эпатажный российский актер Никита Джигурда решил вступиться за коллегу по цеху Лию Ахеджакову, на которую с критикой обрушился телеведущий Владимир Соловьев.

Шоумен, как сообщает Day.Az со ссылкой на "Актуальные новости", намерен вызвать на бой Соловьева, известного своими оскорбительными высказываниями в адрес других людей.

"Я много раз предлагал ему сразиться. Недавно со мной связалась промоутерская компания, сотрудники которой поинтересовались, с кем готов драться. Я выбрал Соловьева и адвоката Жорина", - заявил Джигурда, назвав Соловьева "ссыкуном". По мнению шоумена, можно не соглашаться с позицией Лии Ахеджаковой, но нужно уважать "гениальную актрису".

Актер высказал мнение о том, что Соловьев позволяет себе обижать лишь слабых, так как понимает, что ему не ответят. В связи с этим Джигурда пригрозил телеведущему "кармическим бумерангом".