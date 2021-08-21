Россия модернизирует нашу армию

На днях в Ереване признали, что Россия после окончания второй Карабахской войны активно поставляет Армении вооружение. Так, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил в эфире местного ТВ, что делается это для модернизации ВС страны. По его словам, армия будет полностью модернизирована в ближайшее время.

"Начиная с ноября 2020 года, мы получили вооружения для модернизации и обновления нашего арсенала и данный процесс был непрерывным. Правительство Армении намерено полностью модернизировать армию и данная задача будет решена в максимально короткое время",- сказал Григорян.

Признание Ереваном поставок российского вооружения для модернизации разгромленной армянской армии последовало через некоторое время после того, как на это обратил внимание Президент Азербайджана Ильхам Алиев. В интервью телеканалу CNN Turk глава государства подчеркнул, что в Баку надеются, что Россия и дальше будет прилагать все усилия для безопасности этого региона и предпримет шаги для обеспечения долгосрочного мира.

"В то же время наши ожидания заключаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению. Мы довели этот вопрос до российской стороны. Это нас беспокоит", - подчеркивал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства в интервью отметил, что некоторое время назад министр обороны России во время встречи с министром обороны Армении сказал, что начался процесс поставок российского вооружения в Армению. "Это вопрос, который очень беспокоит. К тому же, новый министр обороны Армении выступил с очень безответственными заявлениями о том, что если азербайджанская сторона хоть на сантиметр нарушит границу Армении, то тогда они откроют огонь. То есть, видимо, Вторая Карабахская война еще не для всех стала уроком", - заявил он.

Что же касается российских поставок оружия в Армению, то этот вопрос вызывает действительно серьезное беспокойство. В первую очередь потому, что Армения даже после поражения не оставляет реваншистских порывов - это и заявления очередного министра обороны этой страны, и регулярные провокации на границе между Арменией и Азербайджаном, и фейки в информационном поле.

Реваншистские настроения в Армении всё ещё живы, и всё ещё есть силы, которые не поняли неотвратимость новой реальности, которую создал в регионе Президент Ильхам Алиев.

На этом фоне модернизация армянской армии, ежедневно обстреливающей позиции ВС Азербайджана на границе - это очень тревожный вопрос.

Слова Президента Ильхама Алиева - четкий месседж армянскому руководству. Урок второй Карабахской войны, если Армения его не усвоила, может быть не последним. И Азербайджан - несмотря на то, что нашей стране не нужна война - готова при необходимости его преподать ещё раз.