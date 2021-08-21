https://news.day.az/politics/1371758.html ВС Армении вновь обстреляли Нахчыван
Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
ВС Армении вновь обстреляли Нахчыван
21 августа с 12:30 до 13:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из разнокалиберного оружия периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.
Ответным огнем противник был подавлен.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.
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