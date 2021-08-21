https://news.day.az/politics/1371796.html Герои! Азербайджанские миротворцы в аэропорту Кабула - ФОТО - ВИДЕО
В социальных сетях распорстраняется знаковое фото из аэропорта Кабула.
Герои! Азербайджанские миротворцы в аэропорту Кабула - ФОТО - ВИДЕО
В социальных сетях распорстраняется знаковое фото из аэропорта Кабула.
На снимке - азербайджанские миротворцы на фоне государственного флага. Наши военнослужащие, обеспечивающие безопасность и самого аэропорта, и находящихся там людей, попали в центр внимания всего мира накануне - когда буквально все мировые СМИ облетели кадры, где азербайджанские военные помогают перебраться через заграждения малолетнему ребенку.
Позднее родители ребенка - граждане Турции - поблагодарили азербайджанских военных за помощь.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре