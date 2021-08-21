Герои! Азербайджанские миротворцы в аэропорту Кабула

В социальных сетях распорстраняется знаковое фото из аэропорта Кабула.



На снимке - азербайджанские миротворцы на фоне государственного флага. Наши военнослужащие, обеспечивающие безопасность и самого аэропорта, и находящихся там людей, попали в центр внимания всего мира накануне - когда буквально все мировые СМИ облетели кадры, где азербайджанские военные помогают перебраться через заграждения малолетнему ребенку.

Позднее родители ребенка - граждане Турции - поблагодарили азербайджанских военных за помощь.