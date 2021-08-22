Азербайджанские солдаты играют ключевую роль в обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле

Американские эксперты рассказали о деятельности азербайджанских миротворцев в Афганистане и их обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле.

"Мало кто знает, что в аэропорту Кабула есть азербайджанские солдаты, которые помогают эвакуировать людей. Спасибо Азербайджан!"

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал руководитель центра международной политики "Heritage Foundation" Люк Коффи.

Твит Коффи вызвал интерес и среди других экспертов. Американский аналитик международной политики Ближнего Востока Майкл Скотт Доран прокомментировал сообщение Люка Коффи следующим образом:

"США нужны партнеры с реальными военными возможностями и стратегическими целями".