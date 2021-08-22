Состоялась встреча делегаций ВМС Азербайджана и Ирана

Состоялась встреча между иранской делегацией во главе с командующим Северным флотом ВМС Ирана контр-адмиралом Абдулвахабом Тахири и азербайджанской делегацией под руководством заместителя командующего ВМС Азербайджана капитана первого ранга Хабиба Халилова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями по поводу организации и проведения соревнования "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр - 2021.

Контр-адмирал Тахири выразил удовлетворение встречей с азербайджанской делегацией и пожелал Азербайджану успехов в этом соревновании.

Капитан первого ранга Хабиб Халилов поблагодарил своего иранского коллегу за организацию в этом году соревнования "Кубок моря" в Иране. Он подчеркнул, что конкурс проводится с целью дальнейшего укрепления дружеских отношений между странами-участницами.