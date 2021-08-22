Агдам поведал нам об адском урагане черного террора

"Мы едем в Агдам", - эти слова звучали как молитва в душе каждого из нас, активистов гражданского общества, удостоенных возможности посетить наш Белый Город с рубцами черного террора. Агдамцы первыми испытали бедствие надвигавшейся зловещей оккупации со стороны Армении. Первый набатный бой прозвучал 22 февраля 1988 года. Несколько сот азербайджанцев из Агдама направились в тогдашний Степанакерт, чтобы выразить свой протест против незаконного решения облсовета об отделении НКАО от Азербайджана. Вблизи Аскерана путь им преградили вооруженные армянские националисты, спровоцировали столкновение и застрелили двух юношей - Али Гаджиева и Бахтияра Гулиева. Это трагическое событие стало началом нагорно-карабахского конфликта.

Расстояние от Баку до Агдама - 365 километров, столько же, сколько дней в году. 365 дней, помноженных на 28 лет армянской оккупации, мы ждали встречи с сакральным городом, в мечтах приближали этот день с верой в Победу, в Справедливость, в Великое Возвращение на исконно азербайджанскую землю, где в 1738 г. был построен первый дворец "Имарет" династии Джеванширов, где стоит мавзолей основателя Карабахского ханства Панах Али-хана, где покоится прах Ибрагимхалил хана и последней принцессы Карабаха великой поэтессы Натаван, где в 1751-ом году была возведена крепость Шахбулаг, где 140 лет назад была основана самая старинная в Карабахском регионе общеобразовательная школа, где находился первый в Советском Союзе и второй в мире уникальный Музей хлеба с 1500 экспонатами и античными раритетами, где была основательная социально-экономическая инфраструктура с пятью заводами, тремя техникумами, школой мугама, драматическим театром и проживали около 30 тыс. человек.

Говорят, что жизнь измеряется моментами, когда от радости захватывает дыхание. Всех нас охватило это состояние, когда сопровождавший нас военнослужащий с торжественными нотками в голосе сказал: "Мы въезжаем на освобожденную от захватчиков территорию!". Воспевая здравицу Президенту-освободителю и славной азербайджанской армии, с благодарностью поминая героев-шехидов, освободивших нас от 30 летних оков обугленной памяти, мы буквально услышали биение сердца всего азербайджанского народа, всех друзей Азербайджана, всех поборников гуманизма и мира, которые придают мощный импульс этой грандиозной дороге Свободы и Счастливого Будущего.

Мы увидели энергично работающих под палящим солнцем людей, движение мощной техники, строительные конструкции. Нас впечатлил размах созидательной работы, которая в усиленном темпе ведется вдоль всей автомобильной дороги Барда-Агдам, фундамент которой заложил Президент Ильхам Алиев в День Независимости Азербайджана. Этот путь является составной частью широкомасштабных работ по реконструкции дорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях. Согласно поручению главы государства, автомагистраль протяженностью 44,5 км будет четырехполосной и охватит более 20 населенных пунктов.

Флаг на высоком флагштоке, водруженный Президентом у въезда в Агдам, символизирует непоколебимую мощь суверенного Азербайджана. Как подчеркнул Ильхам Алиев на встрече с агдамцами, "если бы мы не построили сильное независимое государство, то не смогли бы освободить свои исторические земли от оккупантов. Только сильный Азербайджан, независимый Азербайджан, Азербайджан, проводящий, в подлинном смысле слова, независимую политику, с честью выполнил эту историческую миссию". Символично, что в День нашей независимости Президент утвердил генеральный план Агдама, посадил дерево в запланированном у въезда в город Агдамгородском лесопарке, заложил фундаменты первого жилого здания, Агдамского промышленного парка с размахом на 200 га и школы №1 на 960 ученических мест. Агдам будет промышленным центром на освобожденных от оккупации территориях и станет четвертым по величине городом Азербайджана с Музеем Победы и Музеем оккупации под открытым небом.

Там, где возможно, практически начались восстановительные работы. Говоря там, где возможно, имею в виду уже расчищенные от мин зоны безопасности. Проблема в том, что армянские захватчики заминировали весь город. Свидетельством тому полученная от Армении карта минных полей Агдамского района, в которой указаны 97 ТЫСЯЧ МИН! При этом точность этих карт составляет всего 25 процентов. Поэтому приходится вести инфраструктурные работы параллельно с разминированием освобожденных территорий.

Заметим, тактика "выжженной земли" запрещена статьёй 54 Протокола № I Женевской конвенции 1977 года. Несмотря на это, разработанная нацистами во Второй Мировой войне бесчеловечная тактика была рьяно позаимствована армянскими захватчиками, оккупировавшими 20 процентов территорий Азербайджана в период нагорно-карабахского конфликта,

Опасность минных взрывов подстерегает повсеместно, поэтому нам не разрешили выйти из автобуса, чтобы приблизиться к разгромленному фасаду Музея хлеба и поклониться. До разгрома музея у его входа было написано "Поклонись хлебу!", что придавало этому месту сакральный смысл. Теперь мы приехали поклониться освобожденному ГОРОДУ-МУЧЕНИКУ.

Проезжая мимо кладбища с развороченными и расстрелянными могилами в памяти зазвучала строчка из песни "Черный террор": "Из могил грохочет возмездия крик". Кругом заросшая бурьяном территория с зияющими пробоинами разрушенных домов, школ, больниц. Ни одного уцелевшего здания! Ни одного! Подъехав к Джума-мечети, мы не могли поверить, что там когда-то была центральная улица Коммунистическая. Но ведь она была, и напротив стоял Агдамский драматический театр, от которого остался только арочный фасад. Оккупанты не разрушили до основания только несколько зданий ханского периода. Сохранили их для глумления над азербайджанскими святынями. Для того, чтобы пасти в ханском дворце и Джума мечети свиней.

Вопиющий факт! После освобождения Агдама с территории дворцового комплекса "Имарет" и прилегающего родового кладбища были вывезены 7 КАМАЗов навоза! Разрушена усыпальница Ибрагимхалил хана, разворочена могила Натаван, снесена трибуна хана над заросшей бурьяном смотровой площадкой для ханских, карабахских скакунов. От мечети в селе Гияслы остались только ригеля разрушенного купола и стены с зияющими пробоинами. Армянские вандалы мстили даже деревьям: Они не только вырубили две многовековые чинары рядом с усыпальницей Панах Али-хана, но и раскурочили сердцевину необъятных пней, чтобы набить в них ржавые осколки и загубить соляркой.

Агдам в международной медийно-политической лексике известен как Хиросима Кавказа. Есть схожесть в судьбах Хиросимы и Агдама. Оба получили статус города в 18 веке, оба входили в состав ханств. Хиросима была центром автономного княжества Хиросима-хан, Агдам - местом расположения первой белокаменной резиденции правителя Карабахского ханства Панах Али-хана.

Оба города в равной степени подвергнуты чудовищному разрушению и насилию. Но разница в том, что все люди планеты с детства проникаются болью Хиросимы, как первой в мире жертвы ядерной бомбардировки. Ежегодно 6 августа - в дату этого трагического события - отмечается Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Что касается Агдама, к сожалению, международные армянофильские организации, ангажированные ими политики и СМИ стараются блокировать священную правду о городе-призраке. Между тем Агдам - многострадальный очевидец экологического, этнического, гуманитарного террора, вандализма, шовинизма, оскала выжженной земли. Все это дефинируется выразительным и емким словом "УРБИЦИД", что переводится с латинского языка как "насилие над городом", что означает уничтожение его прошлого и настоящего без права на будущее.

В этом контексте заслуживает пристального изучении проект Karabakh.Center, созданный Фондом Возрождения Карабаха по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиевой. Этот актуальный и очень востребованный интернет-ресурс содержит более 10,000 фотографий и видео разрушенных и серьезно пострадавших объектов, расположенных на ранее оккупированных территориях. Все фотографии и видео доступны в рубрике "Урбицид" https://karabakh.center/az/urbicid

На плечах политиков, гражданского общества, масс-медиа нашей страны возлежит миссия распространять правду о колоссальном ущербе, нанесенном армянскими оккупационными силами Карабахскому региону Азербайджана и тем самым показать всему миру устрашающие последствия адского урагана черного армянского террора, В таком архиважном деле информационным подспорьем каждого из нас может стать этот значительный проект - Karabakh.Center.

Агдам - впечатляющий пример урбицида 21-го века. И все мы должны направить усилия на то, чтобы Агдам, как и Хиросима, стал узнаваемым и почитаемым в мировом сообществе, чтобы день оккупации Агдама отмечался как Всемирный день борьбы против урбицида, ПРОТИВ УБИЕНИЯ МИРНЫХ ГОРОДОВ.

Шелале Гасанова,

Председатель НПО "Содействие развитию связей с общественностью",

Заслуженный журналист