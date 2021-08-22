"Мы братья": азербайджанские и турецкие военные плечом к плечу выполняют свою миссию в Кабуле

Турецкие и азербайджанские военные плечом к плечу выполняют свою миссию в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", азербайджанские военные, наряду с турецкими военнослужащими круглосуточно несущие вахту по обеспечению безопасности аэропорта, протягивают руку помощи нуждающимся.

"Сейчас мы осуществляем миссию в Афганистане. Мы исполняем свой долг вместе с нашими турецкими братьями, оказываем им поддержку", - сказал один из азербайджанских военнослужащих Анар Бабаев.

Другой азербайджанский военнослужащий Сахавет Кязымов рассказал, что находится в Кабуле около месяца.

"Мы вместе с турецкими военнослужащими исполняем свой долг в одном регионе. Передаю привет своей семье и семьям всех военнослужащих. Все очень хорошо. С позволения Аллаха, мы благополучно вернемся в свою страну", - сказал Кязымов.

В свою очередь, военнослужащий Хабиб Гасанов отметил, что азербайджанские военные всегда готовы прийти на помощь турецким братьям.

По словам Гисмета Мусаева, также несущего службу в международном аэропорту имени Хамида Карзая, азербайджанские военные гордятся тем, что исполняют свой долг вместе с турецкими коллегами. "Мы братья", - подчеркнул он.