https://news.day.az/politics/1371879.html Азербайджанские миротворцы в Кабуле передали жителям продукты и вещи первой необходимости - ФОТО
Азербайджанские миротворцы в Кабуле передали жителям продукты и вещи первой необходимости - ФОТО
Азербайджанские миротворцы в Кабуле передали жителям продукты и вещи первой необходимости.
Как передает Day.Az, кадры этого были распространены в Сети.
Напомним, что азербайджанские миротворцы в составе 120 человек совместно с силами Турции продолжают выполнять служебные обязанности для обеспечения безопасности международного аэропорта Кабула в Афганистане.
Подчеркнем, что служба азербайджанских миротворцев в Афганистане - очередное доказательство приверженности Азербайджана глобальной безопасности
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