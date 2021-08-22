https://news.day.az/politics/1371884.html Азербайджанские военные продолжают свою работу на территории Международного аэропорта Кабула - ВИДЕО
Азербайджанские военные продолжают свою работу на территории Международного аэропорта Кабула - ВИДЕО
Азербайджанские военные продолжают свою работу на территории Международного аэропорта Кабула.
Как сообщает Day.Az, видео было размещено на телеграм-канале "Военный обозреватель".
Напомним, что азербайджанские миротворцы в составе 120 человек совместно с силами Турции продолжают выполнять служебные обязанности для обеспечения безопасности международного аэропорта Кабула в Афганистане.
Подчеркнем, что служба азербайджанских миротворцев в Афганистане - очередное доказательство приверженности Азербайджана глобальной безопасности
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