Азербайджанские военные продолжают свою работу на территории Международного аэропорта Кабула

Азербайджанские военные продолжают свою работу на территории Международного аэропорта Кабула.

Как сообщает Day.Az, видео было размещено на телеграм-канале "Военный обозреватель".

Напомним, что азербайджанские миротворцы в составе 120 человек совместно с силами Турции продолжают выполнять служебные обязанности для обеспечения безопасности международного аэропорта Кабула в Афганистане.

Подчеркнем, что служба азербайджанских миротворцев в Афганистане - очередное доказательство приверженности Азербайджана глобальной безопасности