https://news.day.az/politics/1371911.html Не имеющее в мире аналогов умение Армении подлизываться - шабаш в Гюмри
Не имеющее в мире аналогов умение Армении подлизываться - шабаш в Гюмри
В Армении на официальном уровне почтили память военнослужащих, погибших в русско-турецких войнах 19-го века. При этом в России никому даже в голову не пришло проводить подобное мероприятие.
Армения - страна, не имеющая аналогов в мире касательно лести и подхалимства. Это не случайно, таким образом Армения хочет показать себя в качестве "верного союзника", а затем натравить Россию на другие страны...
Стоит отметить, что в те годы между Россией и Ираном также были две кровопролитные войны. Кого на сей раз будет оплакивать Армения? Обеих?
Эльчин Алыоглу
Milli.az
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