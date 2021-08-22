Не имеющее в мире аналогов умение Армении подлизываться

В Армении на официальном уровне почтили память военнослужащих, погибших в русско-турецких войнах 19-го века. При этом в России никому даже в голову не пришло проводить подобное мероприятие.

Армения - страна, не имеющая аналогов в мире касательно лести и подхалимства. Это не случайно, таким образом Армения хочет показать себя в качестве "верного союзника", а затем натравить Россию на другие страны...

Стоит отметить, что в те годы между Россией и Ираном также были две кровопролитные войны. Кого на сей раз будет оплакивать Армения? Обеих?

Эльчин Алыоглу

Milli.az