Армяне готовятся покинуть Тавушскую область? - подписан план эвакуации
Губернатор Тавушской области Айк Галумян подписал постановление о разработке новой редакции плана по эвакуации населения из опасных районов области.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в отредакированном варианте представлены:
План эвакуации населения из опасных районов Тавуша,
Подсчет населения, эвакуированного из приграничной зоны, по возрастным группам,
Подсчет местонахождения эвакуированного населения по приемным зонам,
Подсчет продовольственного снабжения пострадавшего населения,
Расчет продовольственного обеспечения пострадавшего населения по возрастным группам,
Расчет обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости,
Расчет обеспечения пострадавшего населения необходимой одеждой и предметами первой необходимости,
Схема аварийной сигнализации управления гражданской обороны Тавушской области,
Расчет сил медицинского обеспечения,
Расчет населения Тавушской области,
Расчет продовольственного обеспечения эвакуированного населения Тавушской области,
Перечень принимающих населенных пунктов и приемных пунктов Тавушской области,
Перечень пунктов временного проживания и долгосрочного проживания в Тавушской области
Перечень пунктов длительного проживания в Тавушской области,
Расчет длительной эвакуации населения из 10 км приграничной зоны.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре