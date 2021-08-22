ВС Армении обстреляли Кяльбаджарский район

22 августа с 20:47 до 22:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района из автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Зейлик Кяльбаджарского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, ответным огнем противник был подавлен.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.