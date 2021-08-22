https://news.day.az/politics/1371930.html ВС Армении обстреляли Кяльбаджарский район - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
ВС Армении обстреляли Кяльбаджарский район - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
22 августа с 20:47 до 22:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района из автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Зейлик Кяльбаджарского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, ответным огнем противник был подавлен.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре