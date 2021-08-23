Армения должна навсегда отказаться от территориальных претензий к Азербайджану

Южному Кавказу нужен мир, проживающим там народам - всем - нужен мир.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал известный российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Военный эксперт отметил, что Армения навсегда должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и строить свою страну и общество в пределах международно признанных границ.

"Развивать экономику, улучшать жизнь армянских граждан, строить нормальное государство, а не мечтать о реванше и мифической "Великой Армении". Надо же быть реалистами!

Необходим мирный договор между Азербайджаном и Арменией с взаимным признанием территориальной целостности друг друга. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже трижды предложил подписать этот документ. Армения пока молчит. Премьер-министр Никол Пашинян - неужели Вы упустите исторический шанс достичь мира?", - задается вопросом Игорь Коротченко у себя на странице в Facebook.

