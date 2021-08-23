Азербайджанские военнослужащие готовятся к конкурсу «Мастера артиллерийского огня»

Продолжается подготовка азербайджанских военнослужащих к конкурсу "Мастера артиллерийского огня", проходящего в Казахстане в рамках Армейских международных игр-2021, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Военнослужащие отработали упражнения по занятию огневых позиций и развертыванию командно-наблюдательных пунктов, приведению минометных установок в боевое и походное положение, прицеливанию, заряжанию и выполнению боевых стрельб.

Усовершенствованы навыки наших артиллеристов по управлению боевой техникой в условиях труднопроходимой местности и применению ее в боевых условиях.

В рамках конкурса, в котором примут участие артиллеристы из 10 стран мира, будут выполнены различные задания с использованием оружия и боевой техники.