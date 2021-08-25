Открытие Зангезурского коридора имеет историческое значение для Азербайджана. Поскольку это означает возвращение азербайджанцев на исконные земли в Зангезурском и Гёйчинском махале. Главная задача, стоящая сегодня перед правительством нашей страны, - скорейшее восстановление освобожденных территорий и размещение наших граждан в родных домах.

Об этом Day.Az сказал член комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Азер Бадамов.

Как отметил наш собеседник, за короткое время Азербайджанское государство предприняло серьезные шаги по созданию на освобожденных территориях самой необходимой инфраструктуры. Реализованы важные проекты, касающиеся строительства дорог, возобновления транспорта, подачи электрической энергии и обеспечения водоснабжения.

По его словам, нынешнее государство под названием Армения расположено на исторических азербайджанских территориях.

"Армения является искусственно созданным государством на исторических землях Азербайджана. В частности, Басаркечар, который армяне называют "Варденис", является территорией исторического Азербайджана. Это Басаркечарский район Гёйчинского района. Абсолютное большинство населения Басаркечара составляли азербайджанцы. В частности, жители села Зод были азербайджанцами, которых позже депортировали армяне. В июне 1969 года Армения изменила название Басаркечарского района на Варденис", - заключил Азер Бадамов.

Абдул Керимханов