Армения: выбор между миром или новой войной

Азербайджан готов продолжить переговорный процесс при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, но на столе переговоров должны появиться новые предложения, которые отображают реальность и будут направлены на достижение примирения и диалога двух народов, способствуя интеграции граждан армянской национальности в азербайджанское общество.



Достижение мирного соглашения, а также проведение демаркации азербайджано-армянской границы - это то, к чему должна стремиться Армения, так как экономическая ситуация в стране катастрофическая.



По крайней мере, странными выглядят заявления некоторых международных посредников, которые продолжают муссировать тему статуса, связывая его с достижением мирного соглашения и окончанием конфликта.



Эта позиция абсолютно не соответствует сегодняшним реалиям, когда Азербайджан до Второй Карабахской войны предлагал статус автономии армянскому населению Карабахского региона. Эти же посредники старались добиться от азербайджанской стороны чуть ли не полной независимости, чтобы угодить агрессору, захватившему чужие территории.



Теперь же после того, как Азербайджан был вынужден решить проблему военным путем из-за отказа Армении от компромисса, они вновь вытаскивают на божий свет тему статуса, которая перестала быть актуальной, забывая о том, что армянская сторона сама же отказалась от статуса автономии, провозгласив свою квазинезависимость, не имея на это никаких юридических прав в нарушение законов Азербайджана.



Наряду с неприемлемыми иллюзиями по политическому урегулированию, власти в Ереване продолжают делать непонятные заявления по Зангезурскому транспортному коридору, постоянно дистанцируясь от него, вводя армянское общество в заблуждение.



Дело в том, что армянские власти пытаются преподнести своим гражданам, что не допустят открытия этого коридора, сводя его значение до уровня обыкновенной железной и автомобильной дорог.



Подписав трехсторонние Заявления, армянские власти приняли на себя обязательства по открытию региональных транспортных коридоров, получив взамен возможность пользоваться Лачинским коридором.



Как всегда, армянская сторона переворачивает все с ног на голову, пытаясь добиться односторонних преференций.



Блокируя работы трехсторонних совместных групп, армянские власти под различными предлогами пытаются не дать возможность открытию Зангезурского коридора, взамен стараясь добиться открытия железной дороги по маршруту через Грузию.



Прежде всего, маршрут через Зангезур является кратчайшим и наиболее экономически выгодным путем из Европы в Азию через Россию- Азербайджан- Армению-Иран и Турцию. С другой стороны, желание Армении добиться строительства железной дороги по маршруту Север-Юг из Армении в Иран оказалось неосуществленным, ввиду отсутствия финансирования и довольно сложного рельефа местности, который требует значительных вложений.



Так что затягивание армянской стороной открытия Зангезурского коридора, прежде всего, вредит не только Армении, но и интересам России и других стран региона, которые заинтересованы в этом коридоре.



После победы Н. Пашиняна на внеочередных парламентских выборах в политической жизни Армении явно стала прослеживаться линия на подготовку реванша и новой войны.



Стремление к перевооружению и модернизации армии, попытки перебросить по Лачинскому коридору живую силу и технику, а также активизация на внешнеполитическом фронте с целью добиться поддержки своих друзей и покровителей, щедро оплачиваемых богатой армянской диаспорой доказывает, что армянское военно-политическое руководство взяло курс не на достижение мира и стабильности, а на раскручивание нового витка напряженности.



Азербайджан не может молча наблюдать за подготовкой Армении к новой войне.



Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях не раз говорил о том, что действия армянской стороны вызывают беспокойство и при необходимости будут приняты все необходимые меры для пресечения новых провокаций.