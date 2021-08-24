Армения: выбор между миром или новой войной
Пока политики в Ереване продолжают пудрить мозги собственному народу о том, что несмотря на поражение во Второй Карабахской войне, не все ещё потеряно и им удастся добиться независимого статуса мифического "арцаха", Азербайджан предпринимает конкретные шаги по восстановлению освобожденных территорий и готовится к возвращению беженцев в заново построенные города и села.

Практически готов международный аэропорт в Физули, где уже начались тестовые полеты, полным ходом идет строительство автомобильных и железной дорог по направлению к границе, в рамках Зангезурского коридора. Уже практически завершается строительство первых пилотных умных сел.

Все это еще раз свидетельствует о мирных намерениях, несмотря на то, что армянская сторона пытается обвинить Азербайджан в желании вторгнуться на территорию Армении и возобновить боевые действия.

В действительности же, Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что призывает армянскую сторону ответить на предложение заключить мирный договор и этим, наконец, положить конец многолетней вражде, которая началась со стремления Армении присвоить азербайджанские территории.

Армянская сторона, вместо конкретного ответа на азербайджанские инициативы, начинает, как всегда, затягивать свои старые песни о неком самоопределении для армянского населения Карабахского региона Азербайджана, заранее зная, что даже обсуждение этой темы невозможно.

На протяжении всего переговорного процесса, который предшествовал Второй Карабахской войне, армянская сторона занимала неконструктивную максималистскую позицию, которая заключалась в том, что освобождение части оккупированных азербайджанских территорий возможно лишь при признании Азербайджаном "независимости" сепаратистов в Карабахе, увязывая освобождение оккупированных территорий с вопросом статуса.

Азербайджан был готов обсуждать вопрос статуса автономии армянского населения в составе Азербайджанского государства в рамках Конституции и законов страны.

Следует отметить, что до 1991 года, согласно Конституции Азербайджанской ССР, Нагорно-Карабахская Автономная Область имела статус автономии в составе Азербайджана.

Согласно Конституции СССР 1977 года, правом выхода из Советского Союза обладали лишь союзные республики, границы между союзными республиками могли меняться лишь при обоюдном согласии республик, а автономии в составе союзных республик не имели права выхода из союзной республики и из Союза в целом.

Карабахский конфликт начался в 1988 году с того, что сепаратисты в НКАО, в нарушении союзной и республиканской Конституций, начали кампанию за выход из состава Азербайджанской ССР и присоединения к Армянской ССР, которая вскоре переросла в масштабные боевые действия с участием незаконных вооруженных формирований армянских боевиков, которым противостояли незначительные милицейские силы МВД Азербайджанской ССР и подразделения Внутренних войск МВД СССР.

Попытки союзного центра урегулировать конфликт кнутом и пряником полностью провалились, так как армянская сторона с первых же дней конфликта занимала радикальную позицию, отказываясь от всяческих возможных компромиссов, настаивая только на присоединении к Армении.

2 сентября 1991 года армянские сепаратисты провозгласили "независимость" Нагорного Карабаха, хотя это полностью противоречило всем законам СССР и Азербайджана. То есть именно сепаратисты фактически сами ликвидировали свою же автономию в составе Азербайджана, взяв курс на отторжение территорий с дальнейшим присоединением к Армении.

Такое поведение сепаратистов и стоящих за ними властей Армении привело к тому, что в ответ Парламент уже независимого Азербайджана (декларация независимости Азербайджанской Республики была принята 18 октября 1991 года) был вынужден принять решение от 26 ноября 1991 года о ликвидации НКАО ввиду того, что власти автономии фактически перестали подчиняться республиканским властям, нарушили республиканские законы и поставили себя вне закона.
 
Именно такие действия армянской стороны привели к ликвидации автономного статуса Нагорного Карабаха. Стремление Армении не только присоединить территорию Нагорного Карабаха, но и другие азербайджанские территории привели к Первой Карабахской войне, в результате которой почти 1 миллион азербайджанцев стали беженцами в собственной стране.

Оккупировав почти 20% территории, армянские лидеры стремились сохранить оккупацию значительной территории Азербайджана путем замораживания конфликта. В рамках переговорного процесса Минской группы ОБСЕ постоянно выступали с позиции присвоения азербайджанских территорий в обмен на незначительные территориальные уступки.

Такая позиция руководства Армении и привела ко Второй Карабахской войне, в ходе которой была освобождена большая часть азербайджанской территории и положившей практический конец конфликту.

Однако армянское руководство ничему не научилось и продолжает свою абсолютно бесперспективную политику, направленную на то, чтобы в возможном будущем переговорном процессе снова поднимать вопросы "независимости арцаха", увязывая заключение мирного соглашения с этим вопросом, заранее обрекая все возможные мирные инициативы на провал.

Позиция Армении свидетельствует о том, что лидеры страны не смирились с поражением и крахом их экспансионистской политики, надеясь понабрав силёнок осуществить реванш. Этим и можно объяснить армянские игры с вопросом предоставления карт минных полей на освобожденных азербайджанских территориях, когда отказываясь предоставить эти карты или делая это вынужденно под давлением (причём частенько эти карты оказываются верными лишь на 25%), армянская сторона пытается сделать все, чтобы не допустить возвращения азербайджанских беженцев в надежде на будущий реванш.

Вызывает также сожаление позиция международных организаций, которые вместо оказания давления на Армению по скорейшему решению этой проблемы, заняли выжидательную позицию. Ведь скорейшее возвращение азербайджанских беженцев к родным очагам станет уникальной операцией в мировой истории, когда будет решена проблема огромного количества беженцев в отдельно взятой стране и будет положен конец одной из крупнейших гуманитарных катастроф последних десятилетий.

Если учесть тот факт, что все это Азербайджан намерен осуществить практически самостоятельно, опираясь на собственные силы и возможности, то усилия международного сообщества должны быть сконцентрированы на оказании давления на Армению, с целью предоставления реальных карт минных полей и содействию возвращения беженцев.

Армянская сторона часто пытается увязать вопросы мирного урегулирования с вопросом возвращения армянских беженцев в некоторые населенные пункты Карабахского региона Азербайджана.

Прежде всего, армянская сторона должна понять, что возвращение армянских беженцев возможно при условии того, что они признают себя гражданами Азербайджана и примут на себя обязательства соблюдать и уважать Конституцию.

Паралельно должно быть обеспечено возвращение азербайджанских беженцев в населенные армянами города и села, в том числе Ханкенди, Ходжалы и другие. Причем возвращению подлежат те армянские беженцы, которые ранее проживали в населенных пунктах Карабахского региона. Это не распространяется на незаконно переселенных в годы оккупации армян - выходцев из других стран.

Заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, которое окончательно положит конец затяжному кровопролитному конфликту, возможно на взаимном признании государств друг другом, на принципах территориальной целостности, что соответствует 4 резолюциям СБ ООН и документу Лиссабонского саммита ОБСЕ 1996 года, где четко и ясно написано о том, что основным принципом урегулирования является территориальная целостность Азербайджана и Армении и где зафиксирована принадлежность Карабахского региона Азербайджану.
 
Азербайджан готов продолжить переговорный процесс при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, но на столе переговоров должны появиться новые предложения, которые отображают реальность и будут направлены на достижение примирения и диалога двух народов, способствуя интеграции граждан армянской национальности в азербайджанское общество.

Достижение мирного соглашения, а также проведение демаркации азербайджано-армянской границы - это то, к чему должна стремиться Армения, так как экономическая ситуация в стране катастрофическая.

По крайней мере, странными выглядят заявления некоторых международных посредников, которые продолжают муссировать тему статуса, связывая его с достижением мирного соглашения и окончанием конфликта.

Эта позиция абсолютно не соответствует сегодняшним реалиям, когда Азербайджан до Второй Карабахской войны предлагал статус автономии армянскому населению Карабахского региона. Эти же посредники старались добиться от азербайджанской стороны чуть ли не полной независимости, чтобы угодить агрессору, захватившему чужие территории.

Теперь же после того, как Азербайджан был вынужден решить проблему военным путем из-за отказа Армении от компромисса, они вновь вытаскивают на божий свет тему статуса, которая перестала быть актуальной, забывая о том, что армянская сторона сама же отказалась от статуса автономии, провозгласив свою квазинезависимость, не имея на это никаких юридических прав в нарушение законов Азербайджана.

Наряду с неприемлемыми иллюзиями по политическому урегулированию, власти в Ереване продолжают делать непонятные заявления по Зангезурскому транспортному коридору, постоянно дистанцируясь от него, вводя армянское общество в заблуждение.

Дело в том, что армянские власти пытаются преподнести своим гражданам, что не допустят открытия этого коридора, сводя его значение до уровня обыкновенной железной и автомобильной дорог.

Подписав трехсторонние Заявления, армянские власти приняли на себя обязательства по открытию региональных транспортных коридоров, получив взамен возможность пользоваться Лачинским коридором.

Как всегда, армянская сторона переворачивает все с ног на голову, пытаясь добиться односторонних преференций.

Блокируя работы трехсторонних совместных групп, армянские власти под различными предлогами пытаются не дать возможность открытию Зангезурского коридора, взамен стараясь добиться открытия железной дороги по маршруту через Грузию.

Прежде всего, маршрут через Зангезур является кратчайшим и наиболее экономически выгодным путем из Европы в Азию через Россию- Азербайджан- Армению-Иран и Турцию. С другой стороны, желание Армении добиться строительства железной дороги по маршруту Север-Юг из Армении в Иран оказалось неосуществленным, ввиду отсутствия финансирования и довольно сложного рельефа местности, который требует значительных вложений.

Так что затягивание армянской стороной открытия Зангезурского коридора, прежде всего, вредит не только Армении, но и интересам России и других стран региона, которые заинтересованы в этом коридоре.

После победы Н. Пашиняна на внеочередных парламентских выборах в политической жизни Армении явно стала прослеживаться линия на подготовку реванша и новой войны.

Стремление к перевооружению и модернизации армии, попытки перебросить по Лачинскому коридору живую силу и технику, а также активизация на внешнеполитическом фронте с целью добиться поддержки своих друзей и покровителей, щедро оплачиваемых богатой армянской диаспорой доказывает, что армянское военно-политическое руководство взяло курс не на достижение мира и стабильности, а на раскручивание нового витка напряженности.

Азербайджан не может молча наблюдать за подготовкой Армении к новой войне.

Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях не раз говорил о том, что действия армянской стороны вызывают беспокойство и при необходимости будут приняты все необходимые меры для пресечения новых провокаций.
 
Азербайджан не допустит никаких попыток армянской стороны перебросить живую силу и технику по Лачинскому коридору, применив при необходимости все средства, которые имеются в арсенале азербайджанской армии.

Иногда кажется, что армянские политики хотят повторить горький опыт, который они применяли в ходе Первой Карабахской войны, когда прячась за спинами солдат бывшей советской армии, атаковали азербайджанские позиции, а затем подставляли под ответный огонь других. Этим, наверное, и объясняются последние спровоцированные сепаратистами перестрелки на линии соприкосновения в Шушинском районе.

Но время невозможно повернуть вспять и эти номера провокаторов уже не проходят. Как бы армянские лидеры не старались, у них есть только один выбор: мирное соглашение или новый вооруженный конфликт.

В первом случае, отказавшись от иллюзорных амбиций, Армения наконец увидит просвет в длинном темном коридоре, который выведет страну из кризиса и хаоса.

Во втором случае очередная терапия железным азербайджанским кулаком разнесёт в пух и прах остатки армянской государственности, окончательно похоронив все мечты о каком-нибудь будущем.

Так что политики в Ереване должны сделать свой окончательный выбор, в противном случае армянский народ наконец очнется от долгого тридцатилетнего сна и заставит их пойти по пути достижения мирного соглашения и примирения.
 
Пярвин Мирзазаде