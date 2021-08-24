Пашинян признал потерю 3 773 военных во время войны в Карабахе

С момента окончания Второй карабахской войны, завершившейся разгромом армянской армии, Армения пыталась занижать собственные потери. Со временем, когда армянское общество охватило возмущение в связи с отсутствием достоверной информации о количестве погибших, начали появляться другие цифры, существенно отличающиеся от предыдущих.

Сегодня правительство Армении огласило новое количество погибших в Карабахе. Но надо отметить, что и эти цифры далеко не окончательны.

Армянская сторона за время военного конфликта в Карабахе потеряла 3 773 военных, еще 243 пропали без вести. Об этом во вторник в парламенте в ходе представления нового парламента заявил премьер-министр Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы представляем новую программу правительства в чрезвычайной ситуации, когда в результате войны в Карабахе мы потеряли 3 773 человек, судьба 243 остается неизвестным, часть пленных еще не вернулась на родину", - заявил он.