Если Пашинян осмелится снова воевать с Азербайджаном, он получит войну 22 века. В ней в воздух будут взлетать не отдельные бойцы, а целые батальоны. На этом фоне в Армении "с нетерпением ждут" модификации российского беспилотника "Орион" - он будет называться "Иноходец". Показательно, что армянские СМИ пишут о нем даже чаще российских. Но как быстро будут завершены испытания, когда начнется серийное производство, когда этот новый беспилотник будет принят на вооружение - и будет ли вообще? - пока неизвестно.

Как пишет российское издание "Кавказский узел", в Турции компания-производитель беспилотников "Байрактар", отлично зарекомендовавших себя в ходе 44-дневной войны в Карабахе, приготовила новый тяжелый многофункциональный БПЛА "Акынджы".

"Вот его характеристики. Шеститонный ударный беспилотник "Акынджы" сможет подниматься на высоту до 40 тысяч футов и нести полезный груз в объеме до 900 кг. Новый БПЛА сможет оставаться в воздухе до 24 часов и наносить удары также по воздушным целям. Акынджы станет первым БПЛА, способным запускать крылатые ракеты. БПЛА будет оснащен искусственным интеллектом для повышения осведомленности. На борту БПЛА работают 100 компьютеров", - отмечает издание.

К началу 2021 года завершены испытания и сообщается о готовности к началу серийного производства. Предполагается что серийные машины будут оснащаться поршневым двигателем PD-222. "Нет сомнения, что "Акынджи" будут в азербайджанской армии сразу, как только эти БПЛА в серийной версии получит армия Турции", - отмечает издание.