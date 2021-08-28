Армения - расходный материал для Запада, который можно сжечь в любой момент

Сейчас армянское общество должно было бы задать себе вопрос, что мешало США прежде так озаботиться армянским вопросом, армянскими интересами? Почему именно сейчас, после позорного бегства из Афганистана американские власти вдруг интересуются карабахским вопросом и проблемой армянского государства? Если этот вопрос задать, то станет понятно, что США всего лишь играют, и в данном случае они просто чуть больше внимания уделяют вот этой шахматной доске региона Южного Кавказа.

Об этом Day.Az сказал руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, это ничего хорошего на самом деле Армении не сулит.

"Потому что американский интерес здесь, прежде всего, выразится в посулах, в демонстрации поддержки. Он, с одной стороны, удобен, прежде всего, для администрации премьера-министра Никола Пашиняна. Но этот интерес не решает ни одного вопроса и не ведет к снятию напряжения, которое остается после военного конфликта. Нормально жить и адаптироваться к новым условиям - это как раз та задача, которую Армения и армянское общество должны решить. Потому что без этого синдром неудачной войны останется надолго и будет мешать эффективной экономической политике, поиску экономического взаимодействия с другими странами, участию в региональных проектах, которые могут состояться без Армении. И вот тут как раз для армянского общества очень важно с недоверием отнестись к американскому "участию" в армянских делах", - заявил он.

Российский эксперт не исключил, что Вашингтон будет пытаться возродить армяно-азербайджанский конфликт, придать ему новую жизнь и, таким образом, использовать его для создания зоны напряжения на Кавказе.

"В этом смысле армянский народ и армянское государство будут здесь всего лишь расходным материалом для американцев. Армянам нужно быть очень осторожными, понимая, что США могут сыграть очень грубо и некрасиво, бросив этот самый материал в самую топку. И это для армянского общества чрезвычайно опасно, потому что платить-то будут не американцы. Платить будут армяне, если они окажутся американской марионеткой в новых условиях", - предупредил наш собеседник.

Колташов напомнил, что США бросили Армению, оставив ее без настоящей поддержки в условиях конфликта с Азербайджаном.

"Посол США в Армении Линн Трейси своими заявлениями подталкивает эту страну к новой напряженности, новым разногласиям с Азербайджаном и даже, может быть, к новой войне. По крайней мере, американская политика в Армении состоит в том, чтобы создать долговременное напряжение, обиду, ситуацию подготовки возмездия в отношении Азербайджана", - пояснил эксперт.

Таким образом, продолжил он, США намерены привязать Армению к себе, сделав ее фигурой в своей игре.

"Игре, прежде всего, направленной против России, но также и против Китая и Ирана. Армении абсолютно не выгодна данная ситуация. Тем не менее Армения имеет такое руководство, которое вполне возможно будет ориентироваться на США. И это толкнет Армению в ситуацию, когда вместо нормализации жизни, поиска экономических рецептов будет постоянное повторение на уровне общественной повестки, мол "Армения проиграла войну", "это нельзя так оставить", "мы великая Армения", "мы должны рассчитаться со всеми", "мы должны бороться и нам помогут США". Такого рода идеология очень удобна США, потому что она позволит им использовать Армению для того, чтобы ломать и блокировать различные региональные проекты и планы крупных держав в регионе. Таким образом мешать его экономическому развитию, которое только и может преодолеть противоречия этно-политического характера. Только экономический рост и сотрудничество могут стереть границы обид. Но именно этого Вашингтон и не хочет, наоборот, будет всячески подчеркивать эти границы обид и будет пользоваться этим", - отметил наш собеседник.

Такое развитие событий будет осуществлено в том случае, считает он, если армянское общество не скажет "нет" и не скажет, что ему нужен поиск другого выхода.

"Потому что предложения американцев - не выход. Армения объективно небольшая страна, находящаяся в очень непростом регионе. И выход для нее совершенно не в том, чтобы следовать американским интересам. Тем более, события в Афганистане показали, как американцы обращаются с теми, кто следует за американскими интересами слепо. Они их просто бросают, если что-то идет не так. Причем бросают бесцеремонно, цинично, безжалостно", - подытожил Василий Колташов.

Абдул Керимханов