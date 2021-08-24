Президент Ильхам Алиев: За 28 лет Минская группа упустила много возможностей

За 28 лет Минская группа упустила много возможностей.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая новоназначенного резидента-координатора ООН в нашей стране Владанку Андрееву.

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