ВС Армении обстреляли Кяльбаджарский район

24 августа в 13:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечярского района из автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны, противник был подавлен ответным огнем.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.