США предоставили Азербайджану 10 собак-миноискателей

Американский институт наследия Маршалла (Marshall Legacy Institute, MLI), являющийся долгие годы партнером ANAMA, планирует передать Азербайджану к июлю 2023 года 30 собак-миноискателей.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, первые 10 специально обученных собак были безвозмездно переданы ANAMA 23 августа компанией "Silk Way West Airlines".

Ожидается, что в рамках визита президента Института наследия Маршалла Пэрри Балтимора в Азербайджан состоится подписание 26 августа в Баку Меморандума о взаимопонимании и договора с председателем Правления ANAMA Вугаром Сулеймановым.