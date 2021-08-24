https://news.day.az/politics/1372593.html США предоставили Азербайджану 10 собак-миноискателей
США предоставили Азербайджану 10 собак-миноискателей
Американский институт наследия Маршалла (Marshall Legacy Institute, MLI), являющийся долгие годы партнером ANAMA, планирует передать Азербайджану к июлю 2023 года 30 собак-миноискателей.
Как сообщили Day.Az в ANAMA, первые 10 специально обученных собак были безвозмездно переданы ANAMA 23 августа компанией "Silk Way West Airlines".
Ожидается, что в рамках визита президента Института наследия Маршалла Пэрри Балтимора в Азербайджан состоится подписание 26 августа в Баку Меморандума о взаимопонимании и договора с председателем Правления ANAMA Вугаром Сулеймановым.
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