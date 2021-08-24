Армяне должны выплатить компенсацию за преступления против культурного наследия азербайджанского народа

Армяне должны выплатить компенсацию за преступления, которые они совершили против культурного наследия азербайджанского народа, и восстановить исторические топонимы.

Об этом сказал во вторник Trend исполнительный директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по истории, профессор Джаби Бахрамов, передает Day.Az.

Он напомнил, что изменение топонимов началось в 1828 году после Туркменчайского договора.

"Договор был подписан 10 февраля, и примерно через месяц, 21 марта 1828 года, указом Николая I на территории Иреванского и Нахчыванского ханств была создана административно-территориальная единица под названием "Армянская область". Но в 1840 году было проведено территориальное изменение, и это название поменялось. С 1849 года эта административно-территориальная единица стала называться Иреванской губернией. После того как 29 мая 1918 года Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) передала армянам город Иреван и девять тысяч квадратных километров территории вокруг него, процесс изменения топонимов был продолжен. По итогам проведенных нами исследований было установлено, что с 29 мая 1918-го по 29 ноября 1920 года на переданной территории были изменены 17 азербайджанских топонимов. До конца 1935 года были изменены еще 11 топонимов, а позже началось массовое изменение названий, в том числе города Иреван, озера Гейча, которое продолжалось до конца 1991 года. Всего были изменены названия более 800 городов, поселков и сел. Полученные нами документы основываются на решениях дашнакской Армении, в том числе Верховного совета Армянской ССР", - сказал Бахрамов.

Ученый напомнил, что Президент Ильхам Алиев в ходе своей последней поездки в Карабах и Восточный Зангезур заявил о необходимости восстановления азербайджанских топонимов.

"В связи с этим нашим историкам предстоит большая работа. Последнее выступление главы государства во время поездки в Кельбаджарский и Лачинский районы было очень подробным, я бы даже сказал, жестким. Президент заявил о необходимости восстановления прежних топонимов. В частности, Басаркечар вместо Варденис. И он абсолютно прав. Название Зангибасар изменено на Раздан, область Шамсаддиль переименовали в Тавуш. Армяне целенаправленно изменили все топонимы", - сказал Бахрамов.

По его словам, армяне изменили название азербайджанского города Иреван и сфальсифицировали историю.

"Они утверждают, что этот город был основан 2 800 лет назад. Сама история разоблачила эту ложь, потому что никаких письменных источников нет. Приказ о строительстве Иревана был отдан в 1502 году основателем Сефевидского государства шахом Исмаилом Сефеви I. Сначала была построена крепость, а закладка города началась в 1509 году. Поэтому армяне в 1918 году после передачи им города, а, конкретно, начиная с 1924 года, приступили к его разрушению. А в 1935 году назвали его "Ереван". До развала советской империи в городе сохранилась только Голубая мечеть, которую армяне отремонтировали как иранскую. Кроме того, мавзолей в Джафарабаде они связали с туркменами, пригласив представителей из Туркменистана. Дело в том, что в средние века племена в Акгоюнлу и Гарагоюнлу назывались "туркмены". Они никак не связаны с нынешними туркменами", - сказал ученый.

По его словам, определенные силы в руководстве Google скрытно поддерживают агрессию армян.

"Когда мы пытались исправить топонимы, система нам этого не разрешила. Мы внесли много поправок, но их не приняли. Думаю, что причина заключается в том, что такие компании, как Google, находятся под влиянием крупных государств, которые поддерживают армян. В 2014 году был издан национальный атлас, играющий роль своеобразного паспорта нации и народа. В атлас включено 70 карт, на которые нанесены все наши исторические территории. Армяне изменили названия и бывших оккупированных территорий. Это является преступлением и грубым нарушением конвенций ЮНЕСКО", - сказал Бахрамов.