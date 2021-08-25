Азербайджанские миротворцы оказались незаменимы в обеспечении безопасности аэропорта Кабула

Азербайджанский воин, победивший в войне и поднявший имя Азербайджана на недосягаемую для многих стран высоту, в последние недели вновь находится в центре внимания всего мира. Азербайджанские миротворцы сегодня несут службу в самой горячей точке мировой политики и делают это достойно, давая нам не один повод для гордости.

За происходящим в Афганистане после того, как державы, наигравшись, одна за другой покинули эту страну, следят мировые СМИ, политики и главы государств. Национальная драма афганского народа разыгрывается на глазах всего мира, и единственными, кто продолжает поддерживать порядок (насколько это возможно в сложившейся ситуации) и оказывать помощь иностранным и местным гражданам, являются турецкие и азербайджанские миротворцы. 120 наших парней который день борются с хаосом и обеспечивают в аэропорту Кабула безопасность. На минувшей неделе наши миротворцы обеспечили безопасную эвакуацию из международного аэропорта Кабула более 100 сотрудников ООН и других международных организаций, под их защитой Афганистан покинули около сотни граждан Франции.

Кадры из кабульского аэропорта позволяют оценить весь трагизм происходящего в Афганистане и то, насколько трудна задача, стоящая перед азербайджанскими военнослужащими.

Азербайджанские миротворцы продолжают играть важную роль, участвуя в обеспечении порядка в международном аэропорту Кабула. Азербайджанские военнослужащие находятся в Афганистане с 2002 года, но как раз сейчас, во время падения страны перед силами Талибана, они оказались незаменимы в деле обеспечения безопасности людей, пытающихся покинуть страну.

Об этом сказала в комментарии Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

По ее словам, силы Соединенных Штатов практически бросили все попытки обезопасить аэропорт. В результате тысячи людей оказались в хаотичной ситуации, фактически - в западне.

"Несколько дней назад распространилась информация о проникновении на территорию аэропорта террористов "Исламского государства", освобожденных талибами из местных тюрем. Благодаря усилиям азербайджанских миротворцев ситуация была несколько урегулирована, что позволило хотя бы части мирного населения и иностранцам, пытающимся улететь домой, продержаться до тех пор, пока для них не определился выход из сложившейся ситуации. На днях эти миротворцы спасли жизнь ребенка в совместной операции с турецкими войсками, которые также присутствуют как члены НАТО. Еще в мае Азербайджан планировал вывести миротворцев из Афганистана, но происходящее в стране заставило изменить все планы, так как ситуация вышла из-под контроля", - сказал Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева