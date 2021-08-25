Пашинян "финтит ушами": Мика Минасян в роли "козла отпущения"

Кому вы парите мозги, Козюльский? Эту фразу из кинокомедии "Ширли-мырли" я вспомнил после знакомства с очередным полетом фантазии премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он давно уже зарекомендовал себя любителем озвучивания комичных заявлений. Но на сей раз Никол Воваевич умудрился превзойти самого себя.

На заседании парламента РА, до того, как там началась драка, он произнес могучую речь. Пашинян уверен, что демаркацию и делимитацию границ с Азербайджаном необходимо начать максимально быстро. "Сожалею, что из-за политического шума не удалось весной достичь запланированного результата. Нестабильная ситуация на ряде участков армяно-азербайджанской границы является серьезной угрозой для начала этих процессов", - цитирует его ереванский "Спутник".

Пашинян подчеркнул, что придерживается мнения о необходимом зеркальном отводе армянских и азербайджанских войск на основе советских карт. По его словам, "именно по этому принципу велись работы на участке Тех-Мегри". Премьер-министр Армении добавил, что армянская сторона "готова продвигаться" по этой повестке. Какой, вдруг, конструктивный оказался у Армении премьер.

Словно и не он ранее выступал категорически против демаркации и делимитации границ с Азербайджаном. Словно не он ранее заявил, что переданные Азербайджану, в обмен на освобождение группы армянских военнопленных, карты минных полей являются, мягко говоря, неточными. Армянский премьер, готовый врать и изворачиваться даже в таком вопросе, как передача Азербайджану всех карт минных полей, что спасло бы жизни многим людям и ускорило процесс восстановления освобожденных территорий, что-то лепечет про свою готовность начать процесс демаркации и делимитации границ с Азербайджаном.

И все это - на фоне непрекращающихся провокаций с армянской стороны по всей линии фронта. Как-то странно демонстрирует Никол Воваевич свой "конструктивизм". Или он это так смутно намекает на неспособность контролировать армянскую армию?! Вроде бы, нет. Он намекает на иное. Точнее, на иного. В роли того, кто устроил "политический шум", по версии Пашиняна, выступил зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян.

Весной он обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего Заявления глав Азербайджана, РФ и Армении. В нем говорилось о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечалось, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.

Экс-глава армянской дипмиссии в Ватикане отмечал также, что Пашинян сделал предметом обсуждения пяти сел в Тавуше и Араратской области, которые ранее были азербайджанскими анклавами. В общем, как в известном анекдоте", "пришел поручик Ржевский и все опошлил". На кого рассчитан этот цирк? Мне лично непонятно. Потому, что так завтра и на кого или что угодно можно будет свалить очевидный и бесспорный факт отсутствия конкретных шагов, которые бы свидетельствовали о начале процесса демаркации и делимитации границ с Азербайджаном.

Слов, обещаний, оправданий с армянской стороны было очень много. Сейчас, вон, на Минасяна все свалили. Который даже не член, прости Господи, армянского парламента. Вы только вдумайтесь в примитивизм "аргументации" Пашиняна". Он является премьер-министром Армении, ее Верховным Главнокомандующим, у него подавляющее большинство в НС РА, главой МО, МИД, СБ являются его личные ставленники. И вот на фоне всего этого Никол Воваевич валит все на "политический шум", создаваемый не находящимся физически в Армении Микой Минасяном. Ну как тут не вспомнить фразу из кинокомедии "Ширли-мырли", с которой я начал этот текст?! Реально ведь все эти "финты ушами" вызывают только жалость и презрение.

Акпер Гасанов