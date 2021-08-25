На юге РФ пропагандируют армянский язык - РОССИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ об угрозе сепаратизма
Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз Армян России" (которую мы называем Спрут армян России) Краснодарского края "уделяет особое внимание необходимости развития на Кубани системы национального образования и преподавания армянского языка и арменоведческих предметов".
Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, то есть, на Кубани, где проживают несколько десятков разных этносов, именно армянский язык получает статус, практически равный статусу русского языка. А если так пойдет и дальше, то армянский язык станет основным на территории Краснодарского края. Для этого сейчас закладывается вся необходимая основа в систему российского образования.
В настоящее время в армянских СМИ, вещающих в России, ведется активная пропаганда армянского языка. Да и российские "звезды" вроде Гарика Мартиросяна, Ольги Бузовой, Ксении Бородиной, Натальи Еприкян, Маргариты Симоньян, Тины Канделаки и прочих заняты продвижением армянского языка в России. Две последние, находящиеся в статусе закадычных подружек, как бы невзначай воркуют на армянском на сайтах российского агентства Sputnik. Мартиросян тоже публично учит Бузову армянскому, а российские кинематографисты армянского происхождения аккуратно вводят в свои фильмы армянских персонажей и армянские речевые обороты. Все это политика.
В наше сознание вдалбливается как норма повсеместное звучание армянского языка. На юге России армянство пытается придать своему языку статус едва ли не второго государственного. Российскому обществу внушают, что армянский язык - "древнейший" и "величайший", а потому учить и употреблять его - величайшее благо. Армяне творят свою историю за чужой счет, уверенно лгут и заставляют нас поверить, что с какого-то там армянского нагорья якобы "началось распространение народов по всему миру". Армянская диаспора юга России утверждает, что "эта теория в научном мире представлена как "армянская теория".
Вот под этими предлогами глава САР Краснодарского края Камо Айрапетян настойчиво продвигает в русских школах на Кубани преподавание армянского языка и так называемых арменоведческих предметов.
А что такое "арменоведческие предметы"? А это значит, что промывка мозгов российским детям будет осуществляться уже в школьном возрасте. Российские дети на Кубани должны думать, что они живут на армянской земле, и все, что их окружает - это "армянская история". Вот так, тихой сапой Россия теряет Кубань...
Любопытный пример: отдел образования САР Краснодарского края 21-22 августа провел краевую практическую конференцию "Обучение и воспитание", в которой приняли участие более 50-ти преподавателей из двух десятков городов и районов Кубани.
Обратите внимание, что они изучали и над чем работали:
- над проектами создания краевого образовательного центра по изучению армянского языка, истории армянского народа, Армении и Армянской церкви!
И все это происходит в России - армянский язык, армянские центры, армянская история, армянская церковь.. А завтра армянская автономия.
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