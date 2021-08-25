Успешная тактика принуждения - последнее слово за Азербайджаном

Приближается годовщина начала 44-дневной войны, во время которой Азербайджан развеял миф о "непобедимости" армянской армии.

Азербайджан ныне желает подписания мирного договора с соседней Арменией. Так, Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана и начать делимитацию границ. Несмотря на затягивание до сих пор этого процесса, армянский премьер Никол Пашинян, выступая на сегодняшнем заседании парламента, коснулся необходимости начала демаркации и делимитации границ с Азербайджаном в максимально скорые сроки. Он также признал, что в связи с политической ситуацией в Армении не удалось добиться результата, который был запланирован весной. По его словам, Армения готова восстановить региональные коммуникации с Азербайджаном.

Напрашивается вывод, что переизбранное народом правительство Армении вынуждено осознать существующие реалии. Признание Пашиняна касательно напряженной внутриполитической ситуации указывает на наличие в Армении сил, выступающих против него и создающих препятствия для его политического курса. Правительство Армении как проигравшей стороны находится перед необходимостью считаться с Азербайджаном. Азербайджан укрепляет свои государственные границы в Кяльбаджаре, Лачине и Зангезуре. Как заявил глава азербайджанского государства, "мы укрепляем государственную границу в направлении Кяльбаджара и Лачина. Эта граница почти 30 лет находилась в руках армян, и в мае, когда сошел снег, мы вышли к этим границам, заняли свои позиции, разместились в Зангезуре и закрепляемся там. Это наша земля".

Ясно, что для установления устойчивого мира в регионе Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана. С другой стороны, открытие коммуникаций и создание Зангезурского коридора, восстановление торговых связей, обеспечение мира на Южном Кавказе отвечают интересам не только Азербайджана, но и Армении, потому что армяне смогут наладить железнодорожную связь и с Ираном, и с Россией.

В Армении прекрасно это понимают, и даже одобряют, однако царящие в этой стране ярый национализм, тюркофобия, азербайджанофобия, исламофобия настолько отравили сознание людей, что они не могут принять эти реалии. Сегодня армянское общество, долгие годы подпитывавшееся иллюзией "непобедимости", переживает трудный психологический этап, поэтому нужно время. Ну а время работает на Азербайджан!

Эльгюн Мансимов

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