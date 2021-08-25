В Казахстане состоялась церемония открытия конкурса «Мастера артиллерийского огня» - ФОТО
В Гвардейском гарнизоне Республики Казахстан состоялась торжественная церемония открытия конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в рамках "Армейских международных игр-2021", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
После исполнения Государственного гимна Республики Казахстан мероприятие было объявлено открытым. Затем состоялся торжественный проход команд-участниц конкурса.
Поприветствовав гостей, министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев поздравил участников с началом "Армейских международных игр" и пожелал командам успехов. Рассказав о значении "Армейских международных игр" в формировании, укреплении и развитии международного сотрудничества, министр обороны Н.Ермекбаев отметил роль Казахстана.
Затем был поднят флаг "Армейских международных игр". Команды-участницы исполнили марш соревнований.
По окончании торжественной церемонии был дан старт состязаниям минометных групп.
В конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который продлится до 4 сентября, принимают участие команды Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Ирана, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана.
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